Новинський порівняв зняття Синодом анафеми із Філарета зі скасуванням рішення Вашингтонського суду Печерським

“Це церковний канон, який не може скасувати ані Варфоломій, ані Синод. Може тільки Вселенський собор. А рішення Синоду в цьому випадку аналогічно, як якщо б Печерський суд скасував рішення Вашингтонського. На Філаретові лежить страшний гріх — гріх розколу і змити його може тільки покаяння самого Філарета. Що ж стосується такої інформації, а саме скасування документа про приєднання Київської метрополії до Російської церкви 1686 року, то зауважу, що термін давності таких суперечок, знову ж за канонами, 30 років, а пройшло вже більше 300. За цей час у Київській метрополії все змінилося. У старих кордонах вона становила третину від того, що є зараз. Тоді не було ні Одеської, ні Херсоалонской, ні Кримської, ні Харківської, ні Донецької єпархій у складі цих метрополій. Що з цим робити?”, — заявив народний депутат України від партії “Опозиційний блок”.

Все це, на думку Новинського, може привести можливо до великого церковного розколу в усьому світі, “і найстрашніше, що ці рішення не приведуть до єдності православ’я в Україні. І в найближчі 100-200 років ні про яку єдність, після такого рішення Вселенського патріархату не може йти мови! І можливо я повторюся, але це рішення продиктоване виключно політичними мотивами. Не турботою про духовність. Як з української сторони, так і з боку Вселенського патріарха”.

На зауваження журналіста телеканалу про те, що це рішення Синоду багато хто трактує як перехід Київської метрополії у пряму юрисдикцію Вселенського патріархату, Новинський зауважив, що це настільки можливо, на скільки сьогодні можливо було б для Великої Британії скасувати незалежність Індії.