Новинский сравнил снятие Синодом анафемы с Филарета с отменой решения Вашингтонского суда Печерским

“Это церковный канон, который не может отменить ни Варфоломей, ни Синод. Может только Вселенский собор. А решения Синода в этом случае аналогично, как если бы Печерский суд отменил решение Вашингтонского. На Филарете лежит страшный грех — грех раскола и смыть его может только покаяние самого Филарета. Что же касается следующей информации, а именно отмены грамоты о присоединении Киевской метрополии к Русской церкви 1686 года, то замечу, что срок давности таких споров, опять же по канонам, 30 лет, а прошло уже более 300. За это время в Киевской метрополии все изменилось. В старых границах она составляла треть от того, что есть сейчас. Тогда не было ни Одесской, ни Херсоалонской, ни Крымской, ни Харьковской, ни Донецкой епархий в составе этих метрополий. Что с этим делать?”, — заявил народный депутат Украины от партии “Оппозиционный блок”.

Все это, по мнению Новинского, может привести возможно к большому церковному расколу во всем мире, “и самое страшное, что эти решения не приведут к единству православия в Украине. И в ближайшие 100-200 лет ни о каком единстве, после такого решения Вселенского патриархата не может идти речь! И возможно я повторюсь, но это решение продиктовано исключительно политическими мотивами. Не заботой о духовности. Как с украинской стороны, так и со стороны Вселенского патриарха”.

На замечание журналиста телеканала о том, что это решение Синода многие трактуют как переход Киевской метрополии в прямую юрисдикцию Вселенского патриархата, Новинский заметил, что это настолько возможно, на сколько сегодня возможно было бы для Великобритании отменить независимость Индии.