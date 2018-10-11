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8 марта, 10:25 • 123473 просмотра

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7 марта, 19:45 • 163022 просмотра

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Новинский сравнил снятие Синодом анафемы с Филарета с отменой решения Вашингтонского суда Печерским

Новинский сравнил снятие Синодом анафемы с Филарета с отменой решения Вашингтонского суда Печерским

Киев  •  УНН

 • 11093 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Комментируя информацию в эфире ТРК Украина о снятии анафемы с Филарета, Вадим Новинский объяснил, что снять анафему может только та церковь, которая ее наложила, информирует УНН.

“Это церковный канон, который не может отменить ни Варфоломей, ни Синод. Может только Вселенский собор. А решения Синода в этом случае аналогично, как если бы Печерский суд отменил решение Вашингтонского. На Филарете лежит страшный грех — грех раскола и смыть его может только покаяние самого Филарета. Что же касается следующей информации, а именно отмены грамоты о присоединении Киевской метрополии к Русской церкви 1686 года, то замечу, что срок давности таких споров, опять же по канонам, 30 лет, а прошло уже более 300. За это время в Киевской метрополии все изменилось. В старых границах она составляла треть от того, что есть сейчас. Тогда не было ни Одесской, ни Херсоалонской, ни Крымской, ни Харьковской, ни Донецкой епархий в составе этих метрополий. Что с этим делать?”, — заявил народный депутат Украины от партии “Оппозиционный блок”.

Все это, по мнению Новинского, может привести возможно к большому церковному расколу во всем мире, “и самое страшное, что эти решения не приведут к единству православия в Украине. И в ближайшие 100-200 лет ни о каком единстве, после такого решения Вселенского патриархата не может идти речь! И возможно я повторюсь, но это решение продиктовано исключительно политическими мотивами. Не заботой о духовности. Как с украинской стороны, так и со стороны Вселенского патриарха”.

На замечание журналиста телеканала о том, что это решение Синода многие трактуют как переход Киевской метрополии в прямую юрисдикцию Вселенского патриархата, Новинский заметил, что это настолько возможно, на сколько сегодня возможно было бы для Великобритании отменить независимость Индии.

Украинские Национальные Новости

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