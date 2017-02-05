Новини кримськотатарською мовою запустили на телеканалі іномовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На українському телеканалі іномовлення UATV вийшов інформаційний блок кримськотатарською мовою. Про це повідомив член Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Нещодавно на телеканалі UATV, що забезпечує іномовлення України за кордоном, з’явилися українські новини кримськотатарською мовою — для кримськотатарської діаспори”, — написав він.
За його словами, держава вперше в особі Міністерства інформаційної політики України пріоритезувала кримськотатарську як мову державного іномовлення.
Також представник Нацради підкреслив, що це мовлення не тільки для закордоння, але й для Криму, де сигнал телеканалу можна приймати через супутник.
Як повідомляв УНН, на окупованих територіях буде звучати “Українське радіо”.