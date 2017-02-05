Новости на крымскотатарском языке запустили на телеканале иновещания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На украинском телеканале иновещания UATV вышел информационный блок на крымскотатарском языке. Об этом сообщил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры", - написал он.
По его словам, государство впервые в лице Министерства информационной политики Украины приоритизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания.
Также глава Нацсовета подчеркнул, что это вещание не только для зарубежья, но и для Крыма, где сигнал телеканала можно принимать через спутник.
Как сообщал УНН, на оккупированных территориях будет звучать "Украинское радио".