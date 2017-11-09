Новим щасливчиком “Лото-Забави” став гравець з Хмельниччини

Наразі відомо номер білета — 0421424 та місце його продажу: “Лото-Маркет” у ТЦ “Мега” по вулиці Проскурівського підпілля, 1.

Ім’я нового мільйонера поки не відоме, однак зазначається, що він має право скористатися ексклюзивною VIP-програмою “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.

Крім того, визначився черговий переможець святкової акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя лотереї “Лото-Забава”. Виграшний білет на півмільйона гривень було придбано у м.Ірпінь Київської області.

За традицією акційний переможець запрошується до студії “Лото-Забава” для урочистого вручення призового сертифікату у прямому ефірі. Нагадаємо, у рамках цієї акції залишився лише один розіграш з призом в 1 млн грн, який відбудеться вже цієї неділі, 12 листопада.

З умовами участі в акційному розіграші можна ознайомитися на сайті “М.С.Л.”