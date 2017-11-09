Новым счастливчиком "Лото-Забавы" стал игрок из Хмельницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Счастливый лотерейный билет "Лото-Забавы" с выигрышем в 1 млн грн был куплен в Хмельницком. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Известно номер билета - 0421424 и место его продажи: "Лото-Маркет" в ТЦ "Мега" по улице Проскуровского подполья, 1.
Имя нового миллионера пока неизвестно, однако отмечается, что он имеет право воспользоваться эксклюзивной VIP-программе "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
Кроме того, определился очередной победитель праздничной акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию лотереи "Лото-Забава". Выигрышный билет на полмиллиона гривен был куплен в городе Ирпень Киевской области.
По традиции акционный победитель приглашается в студию "Лото-Забава" для торжественного вручения призового сертификата в прямом эфире. Напомним, в рамках этой акции остался лишь один розыгрыш с призом в 1 млн грн, который состоится уже в это воскресенье, 12 ноября.
С условиями участия в акционерном розыгрыше можно ознакомиться на сайте "М.С.Л."