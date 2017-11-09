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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21053 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49597 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54213 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48830 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93020 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100069 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Новым счастливчиком "Лото-Забавы" стал игрок из Хмельницкого

Киев  •  УНН

 • 6695 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Счастливый лотерейный билет "Лото-Забавы" с выигрышем в 1 млн грн был куплен в Хмельницком. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно номер билета - 0421424 и место его продажи: "Лото-Маркет" в ТЦ "Мега" по улице Проскуровского подполья, 1.
Имя нового миллионера пока неизвестно, однако отмечается, что он имеет право воспользоваться эксклюзивной VIP-программе "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

Кроме того, определился очередной победитель праздничной акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию лотереи "Лото-Забава". Выигрышный билет на полмиллиона гривен был куплен в городе Ирпень Киевской области.

По традиции акционный победитель приглашается в студию "Лото-Забава" для торжественного вручения призового сертификата в прямом эфире. Напомним, в рамках этой акции остался лишь один розыгрыш с призом в 1 млн грн, который состоится уже в это воскресенье, 12 ноября.

С условиями участия в акционерном розыгрыше можно ознакомиться на сайте "М.С.Л."

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