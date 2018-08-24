Новим прем’єром Австралії обраний Скотт Моррісон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Новим прем’єр-міністром Австралії обраний Скотт Моррісон, з посиланням на Анадолу передає УНН.
Скотт Моррісон змінить на посту глави уряду Малкольма Тернбулла. Моррісон обраний також лідером Ліберальної партії, що входить в правлячу коаліцію.
У боротьбі за пост лідера Ліберальної партії, Тернбулл переміг в першому голосуванні (48 проти 35), проте його суперники почали вимагати проведення повторного голосування в ході якого частина членів уряду перейшли на сторону внутрішньопартійної опозиції.
У відповідь Тернбулл відмовився висувати свою кандидатуру повторно, і за підсумками голосування на пост лідера партії (45 голосами “за”) був обраний скарбник уряду Скотт Моррісон. Моррісон став автоматично 30-х прем’єром країни.
Як повідомляв УНН, раніше в Австралії троє міністрів подали у відставку і вимагали цього від прем’єра.