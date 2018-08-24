Новым премьером Австралии избран Скотт Моррисон
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Новым премьер-министром Австралии избран Скотт Моррисон, со ссылкой на Анадолу передает УНН.
Казначей правительства Скотт Моррисон сменит на посту главы правительства Малкольма Тернбулла. Моррисон избран также лидером Либеральной партии, входящей в правящую коалицию.
В борьбе за пост лидера Либеральной партии, Тернбулл победил в первом голосовании (48 против 35), однако его соперники потребовали проведения повторного голосования в ходе которого часть членов правительства перешли на сторону внутрипартийной оппозиции.
В ответ Тернбулл отказался выдвигать свою кандидатуру повторно, и по итогам голосования на пост лидера партии (45 голосами “за”) был избран казначей правительства Скотт Моррисон. Моррисон стал автоматически 30-ым премьером страны.
Как сообщал УНН, ранее в Австралии трое министров подали в отставку и требовали этого от премьера.