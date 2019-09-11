Нові звільнення і призначення у міністерствах: названо імена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд провів низку кадрових призначень. Так, на своєму засіданні 11 вересня 2019 року Кабінет Міністрів України призначив заступників у низку міністерств, передає УНН.
У Міністерство розвитку громад і територій призначені:
Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник міністра,
Негода В'ячеслав Андронович, заступник міністра.
У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:
Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник міністра,
Романович Дмитро Олегович, заступник міністра.
У Міністерство освіти і науки призначені:
Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник міністра,
Мандзій Любомира Степанівна, заступник міністра,
Ярмистий Максим Миколайович, заступник міністра.
У Міністерство охорони здоров'я призначені:
Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник міністра,
Загрійчук Михайло Степанович, заступник міністра,
Качурець Младена Ігорівна, заступник міністра,
Сімоненко Олена Анатоліївна, заступник міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерство соціальної політики призначені:
Музиченко Віталій Володимирович, заступник міністра,
Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник міністра.
У Міністерство юстиції призначені:
Коломієць Валерія Рудольфівна, заступник міністра.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили Віталіївни.
Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:
Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника міністра,
Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника міністра,
Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника міністра,
Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника міністра;
У Міністерстві оборони:
Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника міністра;
У Міністерстві освіти і науки:
Хобзея Павла Кузьмовича з посади першого заступника міністра,
Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника міністра,
Рашкевича Юрія Михайловича з посади заступника міністра;
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника міністра.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив представників держави у складі наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.
Так, уряд достроково припинив повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Мар’євича Костянтина Михайловича в якості представників держави у наглядовій раді НАК “Нафтогаз України”.
Натомість уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію та Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.