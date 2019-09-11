Нові звільнення і призначення у міністерствах: названо імена

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд провів низку кадрових призначень. Так, на своєму засіданні 11 вересня 2019 року Кабінет Міністрів України призначив заступників у низку міністерств, передає УНН.

У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник міністра,

Негода В'ячеслав Андронович, заступник міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:

Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник міністра,

Романович Дмитро Олегович, заступник міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник міністра,

Мандзій Любомира Степанівна, заступник міністра,

Ярмистий Максим Миколайович, заступник міністра.

У Міністерство охорони здоров'я призначені:

Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник міністра,

Загрійчук Михайло Степанович, заступник міністра,

Качурець Младена Ігорівна, заступник міністра,

Сімоненко Олена Анатоліївна, заступник міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики призначені:

Музиченко Віталій Володимирович, заступник міністра,

Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник міністра.

У Міністерство юстиції призначені:

Коломієць Валерія Рудольфівна, заступник міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили Віталіївни.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника міністра,

Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника міністра,

Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника міністра,

Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника міністра;

У Міністерстві оборони:

Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника міністра;

У Міністерстві освіти і науки:

Хобзея Павла Кузьмовича з посади першого заступника міністра,

Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника міністра,

Рашкевича Юрія Михайловича з посади заступника міністра;

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника міністра.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив представників держави у складі наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Так, уряд достроково припинив повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Мар’євича Костянтина Михайловича в якості представників держави у наглядовій раді НАК “Нафтогаз України”.

Натомість уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію та Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

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