Новые увольнения и назначения в министерствах: названы имена

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство провело ряд кадровых назначений. Так, на своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств, передает УНН.

В Министерство развития общин и территорий назначены:

Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель министра,

Негода Вячеслав Андронович, заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель министра,

Романович Дмитрий Олегович, заместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены:

Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель министра,

Мандзий Любомира Степановна, заместитель министра,

Ярмистый Максим Николаевич, заместитель министра.

В Министерство здравоохранения назначены:

Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель министра,

Загрийчук Михаил Степанович, заместитель министра,

Качурець Младена Игоревна, заместитель министра,

Симоненко Елена Анатольевна, заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены:

Музыченко Виталий Владимирович, заместитель министра,

Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель министра.

В Министерство юстиции назначены:

Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности:

Максимец Татьяну Владимировну с должности первого заместителя министра,

Блызнюка Михаила Дмитриевича с должности заместителя министра,

Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя министра,

Корзуна Анатолия Васильевича с должности заместителя министра;

В Министерстве обороны:

Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя министра;

В Министерстве образования и науки:

Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя министра,

Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя министра,

Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя министра;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

Негоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя министра.

Напомним, Кабинет министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Так, правительство досрочно прекратило полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Зато правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталью, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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