Новые увольнения и назначения в министерствах: названы имена
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство провело ряд кадровых назначений. Так, на своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств, передает УНН.
В Министерство развития общин и территорий назначены:
Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель министра,
Негода Вячеслав Андронович, заместитель министра.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель министра,
Романович Дмитрий Олегович, заместитель министра.
В Министерство образования и науки назначены:
Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель министра,
Мандзий Любомира Степановна, заместитель министра,
Ярмистый Максим Николаевич, заместитель министра.
В Министерство здравоохранения назначены:
Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель министра,
Загрийчук Михаил Степанович, заместитель министра,
Качурець Младена Игоревна, заместитель министра,
Симоненко Елена Анатольевна, заместитель министра по вопросам европейской интеграции.
В Министерство социальной политики назначены:
Музыченко Виталий Владимирович, заместитель министра,
Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель министра.
В Министерство юстиции назначены:
Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель министра.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.
Правительство также уволило 9 заместителей министров:
В Министерстве энергетики и угольной промышленности:
Максимец Татьяну Владимировну с должности первого заместителя министра,
Блызнюка Михаила Дмитриевича с должности заместителя министра,
Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя министра,
Корзуна Анатолия Васильевича с должности заместителя министра;
В Министерстве обороны:
Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя министра;
В Министерстве образования и науки:
Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя министра,
Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя министра,
Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя министра;
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
Негоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя министра.
Напомним, Кабинет министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Так, правительство досрочно прекратило полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
Зато правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталью, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.