Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 27447 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 57823 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 71190 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 73672 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 102465 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 156081 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 171306 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213398 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200643 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187488 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 94528 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 92957 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 50768 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 90235 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 127996 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 128102 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 90320 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 249290 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 372549 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 628401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 83576 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 122360 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 148208 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 169376 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 181866 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України

Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України

Київ • УНН

 • 385770 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Нові супутникові знімки, опубліковані американською компанією Maxar Technologies, свідчать про активізацію дій російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, займають тепер польові позиції. Супутникові знімки були отримані в неділю.

За оцінкою Maxar, "чисельні нові розгортання бронетехніки та військ були помічені на північний захід від Бєлгорода і у Солоти та Валуєк у Росії".

Ці міста розташовані в межах 35 км від російського кордону з Україною.

У компанії зазначають: "Ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп (танки, бронетранспортери, артилерія і допоміжна техніка), що раніше спостерігалося. До недавнього часу більшість розгортань спостерігалася в основному на території або поблизу існуючих військових гарнізонів і тренувальних майданчиків".

"Сьогодні (у неділю) більшість бойових підрозділів та допоміжної техніки в Солоті відбули, і по всьому району видно автомобільні сліди та колони бронетехніки... Деяка техніка також була розгорнута на схід від Валуйок, що неподалік, у полі приблизно за 15 кілометрів на північ від кордону з Україною", - повідомили у компанії.

Окремо CNN встановив геолокацію кількох відеозаписів, зроблених у регіоні у вихідні, де видно довгі колони, що включають танки, бойові машини піхоти і гаубиці, що рухаються через сільські райони Бєлгородської області.

CNN зауважив, що деякі танки та інші транспортні засоби в цьому районі, схоже, позначені великою літерою "Z" – це свідчить про те, що вони формуються до бойового підрозділу, вважають журналісти.

Доповнення

Напередодні, 20 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія не сформувала жодного ударного угруповання. "Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречно", - заявляв він.

Тим часом розвідка США раніше повідомила, що Росія розгорнула 75% збройних сил проти України.

Що було раніше

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ розпочати вторгнення в Україну, а командири на місцях будують конкретні плани маневрів у секторах поля бою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84