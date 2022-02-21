Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України

Деталі

Зазначається, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, займають тепер польові позиції. Супутникові знімки були отримані в неділю.

За оцінкою Maxar, "чисельні нові розгортання бронетехніки та військ були помічені на північний захід від Бєлгорода і у Солоти та Валуєк у Росії".

Ці міста розташовані в межах 35 км від російського кордону з Україною.

У компанії зазначають: "Ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп (танки, бронетранспортери, артилерія і допоміжна техніка), що раніше спостерігалося. До недавнього часу більшість розгортань спостерігалася в основному на території або поблизу існуючих військових гарнізонів і тренувальних майданчиків".

"Сьогодні (у неділю) більшість бойових підрозділів та допоміжної техніки в Солоті відбули, і по всьому району видно автомобільні сліди та колони бронетехніки... Деяка техніка також була розгорнута на схід від Валуйок, що неподалік, у полі приблизно за 15 кілометрів на північ від кордону з Україною", - повідомили у компанії.

Окремо CNN встановив геолокацію кількох відеозаписів, зроблених у регіоні у вихідні, де видно довгі колони, що включають танки, бойові машини піхоти і гаубиці, що рухаються через сільські райони Бєлгородської області.

CNN зауважив, що деякі танки та інші транспортні засоби в цьому районі, схоже, позначені великою літерою "Z" – це свідчить про те, що вони формуються до бойового підрозділу, вважають журналісти.

Доповнення

Напередодні, 20 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія не сформувала жодного ударного угруповання. "Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречно", - заявляв він.

Тим часом розвідка США раніше повідомила, що Росія розгорнула 75% збройних сил проти України.

Що було раніше

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ розпочати вторгнення в Україну, а командири на місцях будують конкретні плани маневрів у секторах поля бою.