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Новые спутниковые снимки демонстрируют активизацию российских войск у границ Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Новые спутниковые снимки, опубликованные американской компанией Maxar Technologies, показывают активизацию действий российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что подразделения, которые ранее находились в гарнизонах, занимают теперь полевые позиции. Спутниковые снимки были получены в воскресенье.

По оценке Maxar, "многочисленные новые развертывания бронетехники и войск были замечены к северо-западу от Белгорода и у Солоты и Валуек в России".

Эти города расположены в пределах 35 километров от российской границы с Украиной.

В компании отмечают: "Эта новая активность представляет собой изменение в схеме ранее наблюдавшегося развертывания боевых групп (танки, бронетранспортеры, артиллерия и вспомогательная техника). До недавнего времени большинство развертываний наблюдалось в основном на территории или вблизи существующих военных гарнизонов и тренировочных площадок".

"Сегодня (в воскресенье) большинство боевых подразделений и вспомогательной техники в Солоте отбыли, и по всему району видны автомобильные следы и колонны бронетехники… Некоторая техника также была развернута к востоку от близлежащих Валуек, в поле примерно в 15 километрах к северу от границы с Украиной", - сообщили в компании.

Отдельно CNN установил геолокацию нескольих видеозаписей, сделанных в регионе в выходные, на которых видны длинные колонны, включающие танки, боевые машины пехоты и гаубицы, движущиеся через сельские районы Белгородской области.

CNN заметил, что некоторые танки и другие транспортные средства в этом районе, похоже, помечены большой буквой "Z" – это говорит о том, что они формируются в боевое подразделение, считают журналисты.

Дополнение

Накануне, 20 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не сформировала ни одной ударной группировки. "Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно", - заявлял он.

Между тем разведка США ранее сообщила, что Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины.

Что было ранее

Американские СМИ накануне сообщили, что США имеют разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ начать вторжение в Украину, а командиры на местах строят конкретные планы маневров в секторах поля боя.

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