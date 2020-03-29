Нові справи слід перенести на початок квітня і карантин тому не завада - астролог дала прогноз

Астролог розповідає, що з 1 по 8 квітня Місяць росте у своєму світлі, а це означає, що можна розпочинати щось важливе.

"Зрозуміло, що зараз у багатьох країнах світу проходить карантин, але ж нам ніхто не забороняє почати навчання в режимі онлайн, або почати займатися йогою або почати будь-який інший оздоровчий цикл", - розповідає вона.

Так, при зростанні Місяця бажано зайнятися посадкою або пересадкою рослин, розсади і при нинішній ранній весні це також дуже актуальний процес.

Вона акцентує увагу на тому, що багато людей продовжують свою роботу через інтернет-ресурси, а політики і лікарі шукають шляхи порятунку людей від епідемії, яка поширюється Землею.

"Життя продовжується і нам потрібно адаптувати свої справи під нові тимчасові умови. Тому, в період зростаючого Місяця з 1 по 8 квітня, ви можете спланувати свої значущі справи на кращі дні: 2 (12:00-19:45), 3 (крім 13:06-14:48), 5 і 6 (до 16:29) - додає Осипенко.

Далі, 8 квітня о 5:35 за Києвом точна фаза повного місяця, тому плюс-мінус день від нього - це складний в емоційному і фізіологічному сенсі період. У ці дні люди завжди відчувають себе некомфортно. Це може проявлятися в перезбуджених емоційних станах, які бажано контролювати і не допускати прояви гніву, страху, роздратування і конфліктів з іншими людьми.

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"Може боліти голова або можуть проявитися симптоми хронічних хвороб. Дуже важливо в такі дні думати тільки про хороше, бажати один одному щастя, проявляти добрі емоції - тільки так ви можете закласти сприятливу програму на своє майбутнє життя", - повідомляє астролог.

У період з 9 по 22 квітня Місяць поступово зменшується в своєму світлі. Тому даний період краще використовувати для завершення або продовження тих процесів, які ви почали раніше на зростаючому Місяці. Після повного місяця - на спадаючому Місяці 5-6 днів - є ще сприятливими для розвитку різних справ.

"Але останні 7-8 днів перед фазою молодого Місяця - візьміть за правило не починати ніяких важливих процесів в своєму житті, а тільки завершувати і готуватися до наступного місячного циклу. Для важливих справ по можливості використовуйте наступні сприятливі дні: 9, 10, 13, 18 (до 15:55) і 20 (після 10:00)", - радить вона.

За її словами, 23 квітня в 5:26 за Києвом точний час фази молодого Місяця, як правило, як зустрінете молодий Місяць - так і пройде ваш новий місячний цикл.

"Тому постарайтеся за день до Нового місяця 22 квітня перебувати в радісному і усвідомленому стані, особливо в сам день молодого Місяця 23-го квітня - прокинутися до п'ятої ранку за київським часом", - ділиться порадою вона.

Точний момент молодого Місяця відбувається одночасно на всій Землі в єдиний момент часу і є прекрасним інструментом для роботи над своїми сумнівами, страхами, панікою і трансформацією цього внутрішнього емоційного мінусу в плюс. Якими ми будемо в цей період Нового місяця - таким і сформуємо свій майбутній місяць.

"Налаштуйтеся на внутрішній спокій, умиротворення і, в стані подяки за кожен урок і кожен день прожитого місяця за місячним календарем, і в 5:26 по Україні перейдіть з добрими і світлими думками в новий місячний цикл", - акцентує увагу вона.

А потім, в першу годину після точної фази молодого Місяця (до 6:25) плануйте заходи на місяць вперед до наступного Нового місяця 22 травня.

На зростаючому Місяці починайте справи: 24 (після 10:00), 25 (після 12:00), 26 (після 15:00), 27 (крім 20:02-20: 26) і 29 (до 18:00) квітня.

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Крім цього, вона нагадує, що астрологи називали події 2020 року дуже важливими в історії Землі, що трансформують свідомість людей, їх ставлення один до одного, до земних ресурсів і кризовим для економіки.

"Завжди всі трансформації і важливі зміни в свідомості людей, в політиці і економіці йдуть через кризові події. І тут астрологія називає конкретні дати таких подій. А ось через які саме уроки Всесвіт буде вчити людей розуму - це вирішується на самому Вищому рівні", - підсумовує Осипенко.

Вона додає, що 12 січня відбулося з'єднання Сатурна і Плутона, яке буває 1 раз в 35-40 років. При такому з'єднанні відбуваються події і закладається програма по трансформації всієї політичної і економічної системи в масштабах всієї Землі, яка була непорушною багато десятиліть. Коли з'єднуються такого рівня планети - вплив цього аспекту починає відчуватися вже за кілька місяців від нього.

"5 квітня тільки починається процес з'єднання Юпітера і Плутона, який буває 1 раз в 13 років. Ці планети зустрінуться ще двічі за цей рік - 30 червня та 12 листопада. Такий аспект характерний змінам у світогляді, в ставленні до культурних і духовних цінностей. Це цілий цикл змін в економічній системі і перерозподіл грошових потоків і власності", - зазначає вона.

А третє з'єднання, за словами астролога, між Юпітером і Сатурном, двома найбільшими планетами Сонячної Системи, відбудеться 21 грудня і запустить оновлену програму соціальних змін по всьому світу на 200 років вперед.

"Через глобальні кризи буде йти революція у світовій культурі та економічному устрої в сторону більш вільного вибору стилю життя без експлуатації і примусу, в сторону дбайливого ставлення до земних ресурсів, відновлення природи та екології свідомості людей", - розповідає Осипенко.

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