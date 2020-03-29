Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз

Астролог рассказывает, что с 1 по 8 апреля Луна растет в своем свете, а это значит, что можно начинать что-либо важное.

"Понятно, что сейчас во многих странах мира проходит карантин, но ведь нам никто не запрещает начать обучение в режиме онлайн, или начать заниматься йогой или начать любой другой оздоровительный цикл", - рассказывает она.

Так, на растущей Луне желательно заняться посадкой или пересадкой растений, рассады и при нынешней ранней весне это также очень актуальный процесс.

Она акцентирует внимание на том, что многие люди продолжают свою работу через интернет ресурсы, а политики и врачи ищут пути по спасению людей от эпидемии, распространяющейся по Земле.

"Жизнь продолжается и нам нужно адаптировать свои дела под новые временные условия. Поэтому, в период растущей Луны с 1 по 8 апреля, вы можете спланировать свои значимые дела на лучшие дни: 2 (12:00-19:45), 3 (кроме 13:06-14:48), 5 и 6 (до 16:29)", - добавляет Осипенко.

Далее, 8 апреля в 5:35 по Киеву точная фаза полнолуния, поэтому плюс-минус день от него – это сложный в эмоциональном и физиологическом смысле период. В эти дни люди всегда чувствуют себя некомфортно. Это может проявляться в перевозбужденных эмоциональных состояниях, которые желательно контролировать и не допускать проявления гнева, страха, раздражения и конфликтов с другими людьми.

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"Может болеть голова или проявиться симптомы хронических болезней. Очень важно в такие дни думать только о хорошем, желать друг другу счастья, проявлять добрые эмоции – только так вы можете заложить благоприятную программу на свою будущую жизнь", - сообщает астролог.

В период с 9 по 22 апреля Луна постепенно убывает в своем свете. Поэтому данный период лучше использовать для завершения или продолжения тех процессов, которые вы начали ранее на растущей Луне. После полнолуния - на убывающей Луне 5-6 дней – являются еще благоприятными для развития разных дел.

"Но последние 7-8 дней перед фазой Новолуния – возьмите за правило не начинать никаких важных процессов в своей жизни, а только завершать и подготавливаться к следующему лунному месяцу. Для важных дел по-возможности используйте следующие благоприятные дни: 9, 10, 13, 18 (до 15:55) и 20 (после 10:00)", - советует она.

По ее словам, 23 апреля в 5:26 по Киеву точное время фазы Новолуния, есть правило, как встретите Новолуние – так и пройдет ваш новый лунный месяц.

"Поэтому постарайтесь за день до Новолуния 22 апреля пребывать в благостном и осознанном состоянии, особенно в сам день новолуния 23-го апреля проснуться к пяти утра по киевскому времени", - делится советом она.

Точный момент Новолуния происходит одновременно на всей Земле в единый момент времени и является прекрасным инструментом для работы над своими сомнениями, страхами, паникой и трансформации этого внутреннего эмоционального минуса в плюс. Какими мы будем в этот период Новолуния – таким и сформируем свой будущий месяц.

"Настройтесь на внутреннее спокойствие, умиротворение и, в состоянии благодарности за каждый урок и каждый день прожитого лунного месяца, и в 5:26 по Украине перейдите с добрыми и светлыми мыслями в новый лунный месяц", - акцентирует внимание она.

А затем, в первый час после точной фазы Новолуния (до 6:25) планируйте мероприятия на месяц вперед до следующего Новолуния 22 мая.

На растущей Луне начинайте дела: 24 (после 10:00), 25 (после 12:00), 26 (после 15:00), 27 (кроме 20:02-20:26) и 29 (до 18:00) апреля.

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Кроме это, она напоминает, что астрологи называли события 2020 года очень важными в истории Земли, трансформирующие сознание людей, их отношение друг к другу, к земным ресурсам и кризисным для экономики.

"Всегда все трансформации и важные перемены в сознании людей, в политике и экономике идут через кризисные события. И здесь астрология называет конкретные даты таких событий. А вот через какие именно уроки Вселенная будет учить людей уму разуму – это решается на самом Высшем уровне", - подытоживает Осипенко.

Она добавляет, что 12 января произошло соединение Сатурна и Плутона, которое бывает 1 раз в 35-40 лет. При таком соединении происходят события и закладывается программа по трансформации всей политической и экономической системы в масштабах всей Земли, которая была незыблемой многие десятилетия. Когда соединяются такого уровня планеты – влияние этого аспекта начинает ощущаться уже за несколько месяцев от него.

"5 апреля только начинается процесс соединения Юпитера и Плутона, который бывает 1 раз в 13 лет. Эти планеты встретятся еще два раза за этот год - 30 июня и 12 ноября. Такой аспект характерен переменами в мировоззрении, в отношении к культурным и духовным ценностям. Это целый цикл перемен в экономической системе и перераспределение денежных потоков и собственности", - отмечает она.

А третье соединение, по словам астролога, между Юпитером и Сатурном, двумя самыми большими планетами Солнечной Системы, произойдет 21 декабря и запустит обновленную программу социальных изменений по всему миру на 200 лет вперед.

"Из-за глобальных кризисов будет идти революция в мировой культуре и экономическом укладе в сторону более свободного выбора стиля жизни без эксплуатации и принуждения, в сторону бережного отношения к земным ресурсам, восстановления природы и экологии сознания людей", - рассказывает Осипенко.

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