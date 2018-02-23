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Нові санкції США проти КНДР торкнуться постачальників палива і готівки

Нові санкції США проти КНДР торкнуться постачальників палива і готівки

Київ • УНН

 • 8178 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. США посилять санкційний тиск на КНДР, ввівши санкції проти кількох десятків компаній і суден. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

"США вводять санкції проти 56 суден, судноплавних компаній та торгових підприємств, щоб чинити тиск на Північну Корею", - йдеться в повідомленні з посиланням на чиновника.

Як повідомляється, нові санкції стосуватимуться постачальників палива і готівки Північній Кореї.

Раніше високопоставлений представник адміністрації президента США назвав анонсовані обмежувальні заходи проти КНДР "найбільшим пакетом нових санкцій проти режиму Північної Кореї", не уточнивши подробиці.

Очікується, що президент США Дональд Трамп повідомить про нові санкції під час ранкової промови на Конференції консервативних політичних дій, а міністерство фінансів країни займеться деталями пізніше в той же день.

Нагадаємо, Білий дім пообіцяв більше санкцій проти РФ.

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