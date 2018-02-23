Новые санкции США против КНДР коснутся поставщиков топлива и наличности

"США вводят санкции против 56 судов, судоходных компаний и торговых предприятий, чтобы оказать давление на Северную Корею", - говорится в сообщении со ссылкой на чиновника.

Как сообщается, новые санкции будут касаться поставщиков топлива и наличности Северной Корее.

Ранее высокопоставленный представитель администрации президента США назвал анонсированные ограничительные меры против КНДР "самым большим пакетом новых санкций против режима Северной Кореи", не уточнив подробности.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп сообщит о новых санкциях во время утренней речи на Конференции консервативных политических действий, а министерство финансов страны займется деталями позже в тот же день.

Напомним, Белый дом пообещал больше санкций против РФ.