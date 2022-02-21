Нові санкції: США планують розірвати зв'язки з цільовими російськими банками у разі вторгнення в Україну

Деталі

Заходи, які будуть реалізовані лише у разі вторгнення Росії в Україну, спрямовані на те, щоб завдати шкоди російській економіці, розірвавши банківські відносини між цільовими російськими банками та банками США, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.

У той час як влада США заявила, що банківські обмеження будуть частиною пакету можливих санкцій, про план адміністрації розірвати банківські зв'язки, що лежать в основі глобальних грошових потоків, раніше не повідомлялося.

Сполучені Штати також будуть використовувати свій найпотужніший інструмент санкцій щодо певних російських осіб та компаній, включивши їх до списку особливо позначених громадян (SDN), фактично виключивши їх із банківської системи США, заборонивши їхню торгівлю з американцями та заморозивши їхні активи у США, повідомили ті самі джерела.

Джерела повідомили, що пакет може змінитись в останню хвилину, і неясно, хто стане "мішенню". Однак вони вважають за можливі цілі провідні російські фінансові інститути, включаючи Банк ВТБ, Ощадбанк, ВЕБ і Газпромбанк.

Неясно, чи будуть російські банки додані до списку SDN, але обидва типи санкцій можуть сильно вдарити по Росії.

Контекст

Адміністрація Байдена вже кілька тижнів загрожує жорсткими санкціями проти Росії, намагаючись утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення до України. Москва зосередила понад 150 000 військовослужбовців біля кордонів України, але Путін заперечує плани нападу.

Пітер Харрелл, член Ради національної безпеки, заявив минулого місяця, що "жорстокі фінансові санкції" були частиною стратегії, спрямованої на заподіяння шкоди економіці Росії, але пощадити її громадян.

"Мета фінансових санкцій насправді полягає в тому, щоб мати короткострокові авансові витрати для Росії, спровокувати відтік капіталу, викликати інфляцію, змусити російський центральний банк надати фінансову допомогу своїм банкам", - сказав він у своєму виступі наприкінці минулого місяця.

Доповнення

У вихідні дні напруженість посилилася, оскільки Росія продовжила військові навчання в Білорусі, що посилило побоювання західних держав щодо неминучого вторгнення Росії до України.

Байден та Путін у неділю домовилися про зустріч на найвищому рівні, заявила Франція, висловивши надію на те, що конфлікту вдасться уникнути.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Сполучені Штати та Сполучене Королівство перекриють доступ російських компаній до доларів США та британських фунтів стерлінгів, якщо Кремль віддасть наказ про вторгнення.

Адміністрація Байдена була такою ж агресивною у своїй риториці. На брифінгу в п'ятницю заступник радника з національної безпеки Даліп Сінгх заявив журналістам, що ціна вторгнення для Росії буде "величезною як для її економіки, так і для її стратегічного становища у світі".