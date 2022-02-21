Новые санкции: США планируют разорвать связи с целевыми российскими банками в случае вторжения в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Администрация президента Джо Байдена подготовила начальный пакет санкций против России, который включает запрет финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков, сообщили три источника Reuters, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.
Детали
Меры, которые будут реализованы только в случае вторжения России в Украину, направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.
В то время как власти США заявили, что банковские ограничения будут частью пакета возможных санкций, о плане администрации разорвать банковские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.
Соединенные Штаты также будут использовать свой самый мощный инструмент санкций в отношении некоторых российских лиц и компаний, включив их в список особо обозначенных граждан (SDN), фактически исключив их из банковской системы США, запретив их торговлю с американцами и заморозив их активы в США, сообщили те же источники.
Источники сообщили, что пакет может измениться в последнюю минуту, и неясно, кто станет "мишенью". Однако они считают за возможные цели ведущие российские финансовые институты, включая Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.
Неясно, будут ли российские банки добавлены в список SDN, но оба типа санкций могут сильно ударить по России.
Контекст
Администрация Байдена уже несколько недель грозит жесткими санкциями против России, пытаясь удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину. Москва сосредоточила более 150 000 военнослужащих у границ Украины, но Путин отрицает планы нападения.
Питер Харрелл, член Совета национальной безопасности, заявил в прошлом месяце, что "жестокие финансовые санкции" были частью стратегии, направленной на причинение вреда экономике России, но пощадить ее граждан.
"Цель финансовых санкций на самом деле состоит в том, чтобы иметь краткосрочные авансовые расходы для России, спровоцировать отток капитала, вызвать инфляцию, заставить российский Центральный банк оказать финансовую помощь своим банкам", - сказал он в своем выступлении в конце прошлого месяца.
Дополнение
В выходные дни напряженность усилилась, поскольку Россия продолжила военные учения в Беларуси, что усилило опасения западных государств относительно неизбежного вторжения России в Украину.
Байден и Путин в воскресенье договорились о встрече на высшем уровне, заявила Франция, выразив надежду на то, что конфликта удастся избежать.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство перекроют доступ российских компаний к долларам США и британским фунтам стерлингов, если Кремль отдаст приказ о вторжении.
Администрация Байдена была такой же агрессивной в своей риторике. На брифинге в пятницу заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх заявил журналистам, что цена вторжения для России будет "огромной как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире".