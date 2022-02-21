Новые санкции: США планируют разорвать связи с целевыми российскими банками в случае вторжения в Украину

Детали

Меры, которые будут реализованы только в случае вторжения России в Украину, направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.

В то время как власти США заявили, что банковские ограничения будут частью пакета возможных санкций, о плане администрации разорвать банковские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.

Соединенные Штаты также будут использовать свой самый мощный инструмент санкций в отношении некоторых российских лиц и компаний, включив их в список особо обозначенных граждан (SDN), фактически исключив их из банковской системы США, запретив их торговлю с американцами и заморозив их активы в США, сообщили те же источники.

Источники сообщили, что пакет может измениться в последнюю минуту, и неясно, кто станет "мишенью". Однако они считают за возможные цели ведущие российские финансовые институты, включая Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.

Неясно, будут ли российские банки добавлены в список SDN, но оба типа санкций могут сильно ударить по России.

Контекст

Администрация Байдена уже несколько недель грозит жесткими санкциями против России, пытаясь удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину. Москва сосредоточила более 150 000 военнослужащих у границ Украины, но Путин отрицает планы нападения.

Питер Харрелл, член Совета национальной безопасности, заявил в прошлом месяце, что "жестокие финансовые санкции" были частью стратегии, направленной на причинение вреда экономике России, но пощадить ее граждан.

"Цель финансовых санкций на самом деле состоит в том, чтобы иметь краткосрочные авансовые расходы для России, спровоцировать отток капитала, вызвать инфляцию, заставить российский Центральный банк оказать финансовую помощь своим банкам", - сказал он в своем выступлении в конце прошлого месяца.

Дополнение

В выходные дни напряженность усилилась, поскольку Россия продолжила военные учения в Беларуси, что усилило опасения западных государств относительно неизбежного вторжения России в Украину.

Байден и Путин в воскресенье договорились о встрече на высшем уровне, заявила Франция, выразив надежду на то, что конфликта удастся избежать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство перекроют доступ российских компаний к долларам США и британским фунтам стерлингов, если Кремль отдаст приказ о вторжении.

Администрация Байдена была такой же агрессивной в своей риторике. На брифинге в пятницу заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх заявил журналистам, что цена вторжения для России будет "огромной как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире".