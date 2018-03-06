Нові санкції щодо РФ можуть опублікувати протягом тижня - нацрозвідка США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Директор нацрозвідки США Деніел Коутс вважає, що нові санкції США щодо РФ можуть послідувати протягом тижня. Про це він сказав під час виступу в сенаті США, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Санкції розглядаються. Міністр фінансів (Стівен Мнучін), наскільки я знаю, дав зрозуміти, що вже наступного тижня він, можливо, опублікує список цих санкцій”, — сказав Коутс.
Як повідомляв УНН, 27 лютого Міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів.