Нові санкції щодо РФ можуть опублікувати протягом тижня - нацрозвідка США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Директор нацрозвідки США Деніел Коутс вважає, що нові санкції США щодо РФ можуть послідувати протягом тижня. Про це він сказав під час виступу в сенаті США, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

“Санкції розглядаються. Міністр фінансів (Стівен Мнучін), наскільки я знаю, дав зрозуміти, що вже наступного тижня він, можливо, опублікує список цих санкцій”, — сказав Коутс.

Як повідомляв УНН, 27 лютого Міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів.

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