Новые санкции в отношении РФ могут быть опубликованы в течение недели - Нацразведка США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Директор нацразведки США Дэниел Коутс считает, что новые санкции США в отношении РФ могут последовать в течение недели. Об этом он сказал во время выступления в сенате США, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Санкции рассматриваются. Министр финансов (Стивен Мнучин), насколько я знаю, дал понять, что уже на следующей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций”, — сказал Коутс.
Как сообщал УНН, 27 февраля Министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.