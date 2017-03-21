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Нові модулі для оформлення пішоходів встановили на пункті пропуску "Майорське"

Нові модулі для оформлення пішоходів встановили на пункті пропуску "Майорське"

Київ • УНН

 • 10694 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На пункті пропуску "Майорське", що на лінії розмежування, встановили чотири нових модулі на пішохідних напрямках. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

У понеділок 20 березня на лінії розмежування в КПВВ “Майорське” встановили чотири нових модулі на пішохідних напрямках. Передача технічної допомоги відбулася від управління Верховного Комісара ООН у справах біженців для покращення умов у контрольних пунктах в’їзду-виїзду. На початку березня такі ж модулі були встановлені в КПВВ “Новотроїцьке”.

Отримані в рамках міжнародної допомоги модулі облаштовані комп’ютерною технікою для здійснення контролю та кожен оснащений 5 робочими місцями для військовослужбовців Держприкордонслужби України. Як зазначає прес-служба, це дасть змогу збільшити кількість прикордонних нарядів для пришвидшення оформлення громадян на пішохідних напрямках. Два модулі встановлені на вхід та ще два на вихід до неконтрольованої території.

Як зазначається, загалом бюджет програми технічної допомоги становить 3,5 мільйона гривень і, окрім вже облаштованих КПВВ “Новотроїцьке” і “Майорське”, допоможе більш сучасно обладнати КПВВ “Мар’їнка”. Очікується, що технічне оснащення для контрольних пунктів, яке фінансується у рамках гуманітарної допомоги ЄС та інших міжнародних донорів, допоможе не тільки збільшити пропускну спроможність через лінію розмежування, а й скоротити час очікування людей у черзі.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах біженців допоможе покращити умови на КПВВ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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