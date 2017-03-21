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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21916 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112599 просмотра

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11 марта, 18:08 • 127916 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136443 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 120009 просмотра

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Новые модули для оформления пешеходов установили на пункте пропуска "Майорское"

Новые модули для оформления пешеходов установили на пункте пропуска "Майорское"

Киев  •  УНН

 • 10692 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На пункте пропуска "Майорское" на линии разграничения, установили четыре новых модуля на пешеходных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В понедельник 20 марта на линии разграничения в КПВВ "Майорское" установили четыре новых модуля на пешеходных направлениях. Передача технической помощи произошла от управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий в контрольных пунктах въезда-выезда. В начале марта такие же модули были установлены в КПВВ "Новотроицкое".

Полученные в рамках международной помощи модули оснащены компьютерной техникой для осуществления контроля и каждый оснащен 5 рабочими местами для военнослужащих Госпогранслужбы Украины. Как отмечает пресс-служба, это позволит увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходных направлениях. Два модуля установлены на вход и еще два на выход на неконтролируемую территорию.

Как отмечается, в общем бюджет программы технической помощи составляет 3,5 миллиона гривен и, кроме уже обустроенных КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское", поможет более современно оборудовать КПВВ "Марьинка". Ожидается, что техническое оснащение для контрольных пунктов, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет не только увеличить пропускную способность через линию разграничения, но и сократить время ожидания людей в очереди.

Напомним, Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на КПВВ.

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