Новые модули для оформления пешеходов установили на пункте пропуска "Майорское"

В понедельник 20 марта на линии разграничения в КПВВ "Майорское" установили четыре новых модуля на пешеходных направлениях. Передача технической помощи произошла от управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий в контрольных пунктах въезда-выезда. В начале марта такие же модули были установлены в КПВВ "Новотроицкое".

Полученные в рамках международной помощи модули оснащены компьютерной техникой для осуществления контроля и каждый оснащен 5 рабочими местами для военнослужащих Госпогранслужбы Украины. Как отмечает пресс-служба, это позволит увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходных направлениях. Два модуля установлены на вход и еще два на выход на неконтролируемую территорию.

Как отмечается, в общем бюджет программы технической помощи составляет 3,5 миллиона гривен и, кроме уже обустроенных КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское", поможет более современно оборудовать КПВВ "Марьинка". Ожидается, что техническое оснащение для контрольных пунктов, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет не только увеличить пропускную способность через линию разграничения, но и сократить время ожидания людей в очереди.

Напомним, Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на КПВВ.