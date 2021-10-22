Нові карантинні правила на транспорті: за добу на перевізників наклали 10 штрафів

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Впродовж 21 жовтня на території держави рейдові групи здійснили понад 2 тисячі перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного сполучення. Поліцейські перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

На автотранспорті проведено понад 1800 перевірок, а на залізничних вокзалах — майже 200. За виявленими фактами порушень на перевізників складено 10 адміністративних протоколів за ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адмінматеріали будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичих осіб — штраф у розмірі 34-170 тисяч гривень.

Із загальної кількості адмінпротоколів 4 складено в Чернівецькій області, 3 — у Чернігівській, по 1 — у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.

Нагадаємо

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.