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Нові карантинні правила на транспорті: за добу на перевізників наклали 10 штрафів

Київ • УНН

 • 15407 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Під час поліцейських рейдів за добу було складено 10 адміністративних протоколів за порушення карантинних правил на транспорті, які можуть потягнути за собою багатотисячні штрафи. Вказані перевірки триватимуть й надалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Національної поліції.

Нові карантинні правила на транспорті: за добу на перевізників наклали 10 штрафів

Деталі

Впродовж 21 жовтня на території держави рейдові групи здійснили понад 2 тисячі перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного сполучення. Поліцейські перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

На автотранспорті проведено понад 1800 перевірок, а на залізничних вокзалах — майже 200. За виявленими фактами порушень на перевізників складено 10 адміністративних протоколів за ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Адмінматеріали будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичих осіб — штраф у розмірі 34-170 тисяч гривень.

Із загальної кількості адмінпротоколів 4 складено в Чернівецькій області, 3 — у Чернігівській, по 1 — у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.

Нагадаємо

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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