Новые карантинные правила на транспорте: за сутки на перевозчиков наложили 10 штрафов

Детали

В течение 21 октября на территории государства рейдовые группы совершили более 2000 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного сообщения. Полицейские проверяли наличие у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность.

На автотранспорте проведено более 1800 проверок, а на железнодорожных вокзалах - почти 200. По выявленным фактам нарушений на перевозчиков составлено 10 административных протоколов по ч.1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Админматериалы будут переданы в суд. Предусмотрено наказание для юридич лиц - штраф в размере 34-170 тысяч гривен.

Из общего количества админпротоколов 4 составлено в Черновицкой области, 3 — в Черниговской, 1 — в Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях.

Напомним

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем уровнем эпидемической опасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.