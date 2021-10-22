Новые карантинные правила на транспорте: за сутки на перевозчиков наложили 10 штрафов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время полицейских рейдов за сутки было составлено 10 административных протоколов за нарушение карантинных правил на транспорте, которые могут повлечь за собой многотысячные штрафы. Указанные проверки будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Национальной полиции.
Детали
В течение 21 октября на территории государства рейдовые группы совершили более 2000 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного сообщения. Полицейские проверяли наличие у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность.
На автотранспорте проведено более 1800 проверок, а на железнодорожных вокзалах - почти 200. По выявленным фактам нарушений на перевозчиков составлено 10 административных протоколов по ч.1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Админматериалы будут переданы в суд. Предусмотрено наказание для юридич лиц - штраф в размере 34-170 тысяч гривен.
Из общего количества админпротоколов 4 составлено в Черновицкой области, 3 — в Черниговской, 1 — в Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях.
Напомним
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем уровнем эпидемической опасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.