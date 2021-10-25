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Нові карантинні правила на автотранспорті: за поїздку без COVID-сертифікату відповідальність на пасажирі

Київ • УНН

 • 35609 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Уряд ухвалив зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом під час карантину - за поїздку без COVID-сертифікату каратимуть і пасажирів. Про це повідомили у МОЗ, пише УНН.

Нові карантинні правила на автотранспорті: за поїздку без COVID-сертифікату відповідальність на пасажирі

Цитата:

"Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів", - повідомили у МОЗ, посилаючись на зміни до урядової постанови №1236 від 20 жовтня.

Деталі

Як наголосили у МОЗ, зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правила як регулярних, так нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

"Під час перевезень у залізничному та автотранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник", - додали при цьому у МОЗ.

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Покарання

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо 

З 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки.

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