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Новые карантинные правила на автотранспорте: за поездку без COVID-сертификата ответственность на пассажире

Киев • УНН

 • 35609 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство приняло изменения относительно межрегиональных перевозок автомобильным транспортом во время карантина - за поездку без COVID-сертификата наказывать будут и пассажиров. Об этом сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Новые карантинные правила на автотранспорте: за поездку без COVID-сертификата ответственность на пассажире

Цитата:

"Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров", - сообщили в Минздраве, ссылаясь на изменения в правительственное постановление №1236 от 20 октября.

Детали

Как отметили в Минздраве, изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила как регулярных, так нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

"Во время перевозок в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик", - добавили при этом в Минздраве.

По-прежнему нормы о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Наказание

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом", "оранжевом" и "красном" уровнях эпидопасности.

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