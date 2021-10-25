Новые карантинные правила на автотранспорте: за поездку без COVID-сертификата ответственность на пассажире
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство приняло изменения относительно межрегиональных перевозок автомобильным транспортом во время карантина - за поездку без COVID-сертификата наказывать будут и пассажиров. Об этом сообщили в Минздраве, пишет УНН.
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"Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров", - сообщили в Минздраве, ссылаясь на изменения в правительственное постановление №1236 от 20 октября.
Детали
Как отметили в Минздраве, изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.
Касаются правила как регулярных, так нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.
Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.
"Во время перевозок в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик", - добавили при этом в Минздраве.
По-прежнему нормы о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.
Наказание
Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.
Напомним
С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом", "оранжевом" и "красном" уровнях эпидопасности.