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Нове рішення Арбітражного трибуналу у справі українських моряків суттєво не затягне процес – Єнін

Нове рішення Арбітражного трибуналу у справі українських моряків суттєво не затягне процес – Єнін

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі щодо біфуркації провадження у справі про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року суттєво не затягне процес. Про це повідомив в коментарі УНН заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

“Це є абсолютно типовою історією, розділення, або „біфуркація“, справи на два етапи. Перший — юрисдикційний, там де розглядаються юрисдикційні заперечення, застереження протилежної сторони, і розгляд по суті”, — пояснив Єнін.

Він нагадав, що дві інші справи України, у Міжнародному суді ООН та у Морському арбітражі, проходили через ці самі дві стадії.

“Ми впевнені в своїй перемозі. Безумовно ми впевнені, що російська сторона наполягала на тому, щоб така біфуркація відбулась”, — зазначив дипломат.

Він запевнив, що таке рішення жодним чином це не повинно вплинути на результат процесу.
На питання про те, чи вплине воно на терміни розгляду справи, Єнін зазначив, що це, можливе, буде “буквально на декілька місяців”.

“З COVID-19, ми маємо набагато більшу ступінь непередбачуваності, аніж з біфуркацією. Через цю стадію проходить переважна більшість всіх спорів, які розглядаються як арбітражним трибуналом, так і міжнародним судом ООН”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Міжнародний арбітражний трибунал у Гаазі призупинив розгляд справи про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року — виніс рішення щодо біфуркації провадження.

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у Чорному морі у порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, потім їх перемістили у російські СІЗО у Москві.

7 вересня 2019 року до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.

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