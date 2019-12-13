Нове Державне агентство розвитку туризму має працювати не тільки на папері - Палатний
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рішення Кабінету міністрів створити Державне агентство розвитку туризму є правильним і позитивним кроком. Таку думку висловив Артур Палатний, народний депутат України VII-VIII скликань, який раніше очолював Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Верховної Ради.
Палатний нагадав, що зусиллями парламентського комітету, який він очолював, свого часу сфера туризму була передана до компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі, де був створений цілий профільний департамент. Також завдяки комітету щорічно збільшувалася державне фінансування сфери туризму, велася системна робота з просуванням України в світі.
"Ми розуміємо, що Україна може стати туристичною Меккою. У нас є моря, гори, прекрасна зима, міста з прекрасною старовинною архітектурою: Київ, Львів, Чернігів і багато інших... Туризм при правильному професійному менеджменті може стати однією з бюджетонаповнюючих галузей економіки", - зазначив Артур Палатний.
Нове агентство, за його словами, має бути не тільки на папері, а й на практиці розвивати туристичну галузь, зокрема зосередиться на в'їзному і внутрішньому туризмі та просуванні бренду Україна в світі.