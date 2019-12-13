Новое Государственное агентство развития туризма должно работать не только на бумаге - Палатный

Палатный напомнил, что усилиями парламентского комитета, который он возглавлял, в свое время сфера туризма была передана в компетенцию Министерства экономического развития и торговли, где был создан целый профильный департамент. Также благодаря комитету ежегодно увеличивалось государственное финансирование сферы туризма, велась системная работа по продвижению Украины в мире.

“Мы понимаем, что Украина может стать туристической Меккой. У нас есть моря, горы, прекрасная зима, города с прекрасной старинной архитектурой: Киев, Львов, Чернигов и многие другие ...Туризм при правильном профессиональном менеджменте может стать одной из бюджетонаполняющих отраслей экономики”, — отметил Артур Палатный.

Новое агентство, по его словам, должно быть не только на бумаге, но и на практике развивать туристическую отрасль, в частности сосредоточится на въездном и внутреннем туризме и продвижении бренда Украина в мире.