Новачок "Шахтаря" потрапив до символічної збірної Копа Америки U-20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Представник донецького “Шахтаря” Маркос Антоніо увійшов в символічну збірну молодіжного Копа Америки-2019, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт КОНМЕБОЛ.
Антоніо став єдиним представником Бразилії у складі кращих футболістів турніру.
На рахунку 18-річного бразильця 9 матчів на змаганнях при 2 результативних пасах, а також найбільша кількість скоєних передач (517), в тому числі на половині поля суперника (248) та рекордна кількість торкань до м’яча (716).
Зауважимо, що Маркос Антоніо зі збірною Бразилії посів п’яте місце в молодіжному континентальному чемпіонаті, а переможцем став Еквадор.
Нагадаємо, що Антоніо перейшов до “Шахтаря” тільки в минулому місяці.