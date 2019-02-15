Новачок "Шахтаря" потрапив до символічної збірної Копа Америки U-20

Антоніо став єдиним представником Бразилії у складі кращих футболістів турніру.

На рахунку 18-річного бразильця 9 матчів на змаганнях при 2 результативних пасах, а також найбільша кількість скоєних передач (517), в тому числі на половині поля суперника (248) та рекордна кількість торкань до м’яча (716).

Зауважимо, що Маркос Антоніо зі збірною Бразилії посів п’яте місце в молодіжному континентальному чемпіонаті, а переможцем став Еквадор.

Нагадаємо, що Антоніо перейшов до “Шахтаря” тільки в минулому місяці.