Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Копа Америки U-20
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Представитель донецкого “Шахтера” Маркос Антонио вошел в символическую сборную молодежного Копа Америки-2019, информирует УНН со ссылкой на официальный сайт КОНМЕБОЛ.
Антонио стал единственным представителем Бразилии в составе лучших футболистов турнира.
На счету 18-летнего бразильца 9 матчей на соревнованиях при 2 результативных ремнях, а также большое количество совершенных передач (517), в том числе на половине поля соперника (248) и рекордное количество касаний мяча (716).
Заметим, что Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате, а победителем стал Эквадор.
Напомним, что Антонио перешел в “Шахтер” только в прошлом месяце.