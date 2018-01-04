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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Новачок "Динамо" Вербич потрапив до п'ятірки кращих футболістів Словенії

Київ • УНН

 • 12677 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Зимовий новачок київського "Динамо", півзахисник Беньямін Вербич, посів четверте місце у голосуванні за найкращого футболіста Словенії 2017 року, яке проводилося авторитетним виданням Ekipa. Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.

Новачок "Динамо" Вербич потрапив до п'ятірки кращих футболістів Словенії

Перемогу, третій рік поспіль, здобув голкіпер мадридського "Атлетико" Ян Облак. Друге місце дісталося гравцю італійської "Аталанти" Йосипу Ілічичу, третім став голкіпер міланського "Інтера" Самір Ханданович, який ставав найкращим футболістом країни у 2009, 2011 та 2012 роках.

Відзначимо, що в першій частині сезону 2017/2018 Вербич провів у всіх турнірах за свій колишній клуб, данський "Копенгаген", та збірну Словенії 32 матчі, в яких забив 12 м’ячів.

Нагадаємо, що поки єдиним новачком колективу Хацкевича у зимове трансферне вікно є саме Вербич. 

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