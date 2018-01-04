Новичок "Динамо" Вербич попал в пятерку лучших футболистов Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Зимний новичок киевского "Динамо", полузащитник Беньямин Вербич, занял четвертое место в голосовании за лучшего футболиста Словении 2017 года, которое проводилось авторитетным изданием Ekipa. Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.
Победу, третий год подряд, получил голкипер мадридского "Атлетико" Облак. Второе место досталось игроку итальянской "Аталанты" Йосип Иличич, третьим стал голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович, который становился лучшим футболистом страны в 2009, 2011 и 2012 годах.
Отметим, что в первой части сезона 2017/2018 Вербич провел во всех турнирах за свой бывший клуб, датский "Копенгаген", и сборную Словении 32 матча, в которых забил 12 мячей.
Напомним, что пока единственным новичком коллектива Хацкевича в зимнее трансферное окно является именно Вербич.