Новачок "Шахтаря" Г.Бланко Лещук хотів би виступати за збірну України

"Шахтар" дуже міцний, демонструє якісний футбол як у чемпіонаті України, так і в Лізі Європи, і я матиму за щастя допомогти “гірникам”! Збираюся докласти максимум зусиль і показати найкращий результат. Я дуже ціную подану нагоду, адже для мене це чималий крок уперед. Найближчі три з половиною роки проведу в цій команді, і мені вже кортить розпочати тренування. Я живу футболом і прагну допомогти команді заробляти очки в кожному матчі. Як гравець я матиму за щастя виступати разом із “Шахтарем” у Лізі Європи і, коли в нас усе вийде, в Лізі чемпіонів. Також у перспективі було б чудово колись зіграти за збірну України", - заявив аргентинець.

Нагадаємо, нападник "Карпат" Г.Бланко Лещук перейшов до "Шахтаря".