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Новачок "Шахтаря" Г.Бланко Лещук хотів би виступати за збірну України

Новачок "Шахтаря" Г.Бланко Лещук хотів би виступати за збірну України

Київ • УНН

 • 8113 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Новачок "Шахтаря", аргентинський нападник Густаво Бланко Лещук, в інтерв'ю прес-службі донецького клубу прокоментував свій перехід до "гірників", та заявив, що хотів би зіграти за національну збірну України, передає УНН.

"Шахтар" дуже міцний, демонструє якісний футбол як у чемпіонаті України, так і в Лізі Європи, і я матиму за щастя допомогти “гірникам”! Збираюся докласти максимум зусиль і показати найкращий результат. Я дуже ціную подану нагоду, адже для мене це чималий крок уперед. Найближчі три з половиною роки проведу в цій команді, і мені вже кортить розпочати тренування. Я живу футболом і прагну допомогти команді заробляти очки в кожному матчі. Як гравець я матиму за щастя виступати разом із “Шахтарем” у Лізі Європи і, коли в нас усе вийде, в Лізі чемпіонів. Також у перспективі було б чудово колись зіграти за збірну України", - заявив аргентинець.

Нагадаємо, нападник "Карпат" Г.Бланко Лещук перейшов до "Шахтаря".

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