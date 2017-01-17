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Новичок "Шахтера" Г.Бланко Лещук хотел бы выступать за сборную Украины

Новичок "Шахтера" Г.Бланко Лещук хотел бы выступать за сборную Украины

Киев • УНН

 • 8113 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Новичок "Шахтера", аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук, в интервью пресс-службе донецкого клуба прокомментировал свой переход к "горнякам", и заявил, что хотел бы сыграть за национальную сборную Украины, передает УНН.

"Шахтер" очень прочный, демонстрирует качественный футбол как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы, и я буду иметь за счастье помочь "горнякам"! Собираюсь приложить максимум усилий и показать лучший результат. Я очень ценю представленную возможность, ведь для меня это большой шаг вперед. Ближайшие три с половиной года проведу в этой команде, и мне уже хочется начать тренировки. Я живу футболом и хочу помочь команде зарабатывать очки в каждом матче. Как игрок я буду иметь за счастье выступать вместе с "Шахтером" в Лиге Европы и, когда у нас все получится, в Лиге чемпионов. Также в перспективе было бы замечательно когда-то сыграть за сборную Украины", - заявил аргентинец.

Напомним, нападающий "Карпат" Г.Бланко Лещук перешел в "Шахтер".

Украинские Национальные Новости

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