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Нова Зеландія закупила в Іспанії чверть мільйона доз Pfizer

Нова Зеландія закупила в Іспанії чверть мільйона доз Pfizer

Київ • УНН

 • 18305 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Цього тижня з Іспанії у Нову Зеландію прибудуть приблизно 250 тисяч доз вакцин від Pfizer проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що цієї п'ятниці в Окленд на додаток до 1,8 млн доз вакцин, доправлених протягом вересня, з Іспанії надійде ще приблизно 250 тис. доз вакцин від Pfizer-BioNTech.

У Новій Зеландії прискорили національну програму вакцинації, оскільки в країні стрімко поширюється штам "Дельта", особливо у місті Окленд, у якому зараз майже 1,7 млн людей перебувають під суворим карантином. Сьогодні в місті стало відомо про 13 нових хворих на COVID-19, унаслідок чого загальна кількість випадків протягом останнього спалаху "Дельти" сягнула 868.

У Новій Зеландії, чисельність населення якої становить майже 5 млн людей, повністю вакциновано лише 31% жителів, що є одним із найменших показників серед країн з Організації економічного співробітництва та розвитку.

Нагадаємо

У серпні прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що кордони країни будуть закритими щонайменше до кінця року. Суворий прикордонний контроль та ізоляція належать до низки заходів, які допоможуть знизити рівень захворюваності на коронавірус.

Окрім того, з наступного року Нова Зеландія дотримуватиметься нової індивідуальної моделі подорожей без карантину. Ця модель полягає в оцінюванні ризиків зараження.

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