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Новая Зеландия закупила у Испании четверть миллиона доз Pfizer

Новая Зеландия закупила у Испании четверть миллиона доз Pfizer

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. На этой неделе из Испании в Новую Зеландию прибудут примерно 250 тыс. доз вакцин от Pfizer против коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в эту пятницу в Окленд в дополнение к 1,8 млн доз вакцин, доставленных в течение сентября, из Испании поступит еще примерно 250 тыс. доз вакцин от Pfizer/BioNTech.

В Новой Зеландии ускорили национальную программу вакцинации, поскольку в стране стремительно распространяется штамм "Дельта", особенно в городе Окленд, в котором сейчас почти 1,7 млн человек находятся под строгим карантином. Сегодня в городе стало известно о 13 новых больных COVID-19, в результате чего общее количество случаев из-за последней вспышки "Дельты" достигло 868.

В Новой Зеландии, численность населения которой составляет почти 5 млн человек, полностью вакцинирован только 31% жителей, что является одним из наименьших показателей среди стран из Организации экономического сотрудничества и развития.

Напомним

В августе премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что границы страны будут закрытыми минимум до конца года. Строгий пограничный контроль и изоляция принадлежат к ряду мер, которые помогут снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, со следующего года Новая Зеландия будет придерживаться новой индивидуальной модели путешествий без карантина. Эта модель основана на оценке рисков заражения.

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