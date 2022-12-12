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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Нова Зеландія ввела санкції проти 23 російських пропагандистів

Нова Зеландія ввела санкції проти 23 російських пропагандистів

Київ • УНН

 • 554659 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти 23 росіян, які беруть участь у дезінформаційних кампаніях і підтримують вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт уряду країни.

Цитата

"путін продовжує використовувати мережу медіаагентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну. Особи, до яких сьогодні застосовані санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну росії. Вони створюють туман дезінформації, який служить агресії путіна проти територіального суверенітету України", – заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Деталі

Серед осіб, які потрапили під санкції, – представники російських ЗМІ та інформаційних агентств. Зокрема, глава міністерства цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ рф Максут Шадаєв, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст й основні працівники "ІнфоРос", "Південного фронту" і "Фонду стратегічної культури".

Загалом після повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд Нової Зеландії ввів санкції проти більше ніж 1200 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

9 грудня Канада ввела нові санкції проти росії, Ірану та М'янми за порушення прав людини.

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