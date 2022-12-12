Новая Зеландия ввела санкции против 23 российских пропагандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 23 россиян, которые участвуют в дезинформационных кампаниях и поддерживают вторжение россии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства страны.
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"путин продолжает использовать сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию как часть своего нарратива о вторжении в Украину. Лица, к которым сегодня применены санкции, имеют прямое влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне россии. Они создают туман дезинформации, который служит агрессии путина против территориального суверенитета Украины", – заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.
Детали
Среди людей, которые попали под санкции, – представители российских СМИ и информационных агентств. В частности, глава министерства цифрового развития, связи и СМИ рф Максут Шадаев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и основные работники "ИнфоРос", "Южного фронта" и "Фонда стратегической культуры".
В общем после полномасштабного вторжения россии в Украину правительство Новой Зеландии ввело санкции против более 1200 физических и юридических лиц.
Напомним
9 декабря Канада ввела новые санкции против россии, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека.