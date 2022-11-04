Нова військова облігація у "Дії": можна допомогти з деокупацією Енергодара

Цитата

"Нова військова облігація в Дії - Енергодар, - зазначив Федоров. - Жителі Енергодару та працівники АЕС — героїчні люди. Купуйте військову облігацію в Дії, щоб допомогти ЗСУ деокупувати Енергодар та повернути український прапор на Запорізьку АЕС".

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Посадовець зауважив, що сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку АЕС.

Відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають та катують персонал. "Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу", - наголосив Федоров.

Доповнення

З жовтня українцям дали можливість придбати військові облігації через "Дію". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території — Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Згодом у застосунку "Дія" з'явилася військова облігація на честь Бердянська. Вартість однієї облігації — від 900 грн.

Українці купили через "Дію" військових облігацій на понад 80 млн грн.