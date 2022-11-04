Новая военная облигация в "Дія": можно помочь с деоккупацией Энергодара

Цитата

"Новая военная облигация в "Дія" - Энергодар, - отметил Федоров. - Жители Энергодара и работники АЭС — героические люди. Покупайте военную облигацию в "Дія", чтобы помочь ВСУ деоккупировать Энергодар и вернуть украинский флаг на Запорожскую АЭС".

Детали

Чиновник отметил, что сегодня ровно 8 месяцев, как российские террористы захватили город Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​— Запорожскую АЭС.

С тех пор россияне регулярно обстреливают станцию, держат на ее территории военную технику, похищают и пытают персонал. "Это ядерный террор, угрожающий страшной катастрофой для всего мира", - подчеркнул Федоров.

Дополнение

С октября украинцам дали возможность приобрести военные облигации через "Дія". Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории — Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Впоследствии в приложении "Дія" появилась военная облигация в честь Бердянска. Стоимость одной облигации — от 900 грн.

Украинцы купили через "Дія" военных облигаций более чем на 80 млн грн.