Новая военная облигация в "Дія": можно помочь с деоккупацией Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В приложении "Дия" появилась новая военная облигация - "Энергодар" - в честь города в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата
"Новая военная облигация в "Дія" - Энергодар, - отметил Федоров. - Жители Энергодара и работники АЭС — героические люди. Покупайте военную облигацию в "Дія", чтобы помочь ВСУ деоккупировать Энергодар и вернуть украинский флаг на Запорожскую АЭС".
Детали
Чиновник отметил, что сегодня ровно 8 месяцев, как российские террористы захватили город Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС.
С тех пор россияне регулярно обстреливают станцию, держат на ее территории военную технику, похищают и пытают персонал. "Это ядерный террор, угрожающий страшной катастрофой для всего мира", - подчеркнул Федоров.
Дополнение
С октября украинцам дали возможность приобрести военные облигации через "Дія". Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории — Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Впоследствии в приложении "Дія" появилась военная облигация в честь Бердянска. Стоимость одной облигации — от 900 грн.
Украинцы купили через "Дія" военных облигаций более чем на 80 млн грн.