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Нова справа "Бориспільського експресу": на поставці піску для лінії розікрали 9 мільйонів

Нова справа "Бориспільського експресу": на поставці піску для лінії розікрали 9 мільйонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишньому директору однієї з компаній повідомлено про підозру у розкраданні близько 9 млн гривень під час постачання піску для будівництва лінії так званого Бориспільського експресу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"...повідомлено про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні бюджетними коштами під час постачання піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу “Київ — Пасажирський” до міжнародного аеропорту “Бориспіль” (ч. 5 ст. 191 КК України)“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, між ТОВ “Київ пісок” та Регіональною філією “Південно-Західна залізниця” АТ “Укрзалізниця” був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом “Київ — Пасажирський” — аеропорт “Бориспіль”.

На підставі підроблених видаткових накладних Регіональна філія “Південно-Західна залізниця” АТ “Укрзалізниця”, як вказано, перерахувала на рахунок підприємства понад 21 млн грн за нібито поставку 60 тис. куб. м піску.

“Висновком судово-економічної експертизи підтверджено, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб. м піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства”, — йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Додамо, це не перша справа, яку відкривали правоохоронці у зв'язку з запуском "Бориспільського експресу".

Так, ще у 2019 році розпочали розслідування у справі про розкрадання коштів на суму понад 20 мільйонів гривень при будівництві експресу “Київ-Бориспіль”. 

Також нещодавно було завершено слідство у справі щодо зловживань під час запровадження е-квитків на “Бориспільський експрес”, серед підозрюваних у справі, зокрема, колишній директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ “Укрзалізниці” Олександр Войтко.

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