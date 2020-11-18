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Новое дело "Бориспольского экспресса": на поставке песка для линии разворовали 9 миллионов

Новое дело "Бориспольского экспресса": на поставке песка для линии разворовали 9 миллионов

Киев  •  УНН

 • 13782 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывшему директору одной из компаний сообщено о подозрении в хищении около 9 млн гривен при поставке песка для строительства линии так называемого Бориспольского экспресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"... сообщено о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении бюджетными средствами при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала "Киев - Пассажирский" до международному аэропорта "Борисполь"(ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь".

На основании поддельных расходных накладных Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця", как указано, перечислила на счет предприятия более 21 млн грн за якобы поставку 60 тыс. куб. м песка.

"Заключением судебно-экономической экспертизы подтверждено, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавим, это не первое дело, которое открывали правоохранители в связи с запуском "Бориспольского экспресса".

Так, еще в 2019 году начали расследование по делу о хищении средств на сумму более 20 млн гривен при строительстве экспресса "Киев-Борисполь".

Также недавно было завершено следствие по делу о злоупотреблениях во время внедрения э-билетов на "Бориспольский экспресс", среди подозреваемых по делу, в частности, бывший директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци" Александр Войтко.

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