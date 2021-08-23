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Нова пожежа на грецькому острові Евбея: евакуйовано три населені пункти

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За кілька днів після того, як загасили руйнівну лісову пожежу на півночі Евбеї, поблизу курортного міста Мармарі спалахнула нова пожежа. Про це повідомляє УНН за даними Ekathimerini.

Деталі

Пожежна служба заявила, що полум’я поки не загрожує будинкам. Але жителям населених пунктів Мармарі, Коккіні та будівельному кооперативу лікарів влада наказала евакуюватися. Для евакуації на березі Мармарі пришвартували судно берегової охорони, приватний катер і два пасажирські кораблі.

Наразі з вогнем борються 46 пожежників із 20 пожежними машинами. Також залучили повітряну допомогу - літаки для скидання води з повітря.

Водночас у Вілії, що поблизу Афін, досі триває пожежа, яка почалася тиждень тому. Полум'я гасять 299 пожежників, їм допомагають військовослужбовці, пожежники-добровольці та місцеві муніципалітети, які надають цистерни з водою.

Нагадаємо 

Пожежі у Греції виникли після найсильнішої за останні 30 років спеки, коли температура в країні сягнула 45℃.

У загальнонаціональному телезверненні прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що всього за кілька днів по всій країні спалахнуло 586 лісових пожеж.

Вогонь протягом двох тижнів знищив майже 100 000 гектарів. Загинуло троє осіб, сотні залишилися без домівок, понад тисячу людей евакуювали. Раніше місцева поліція затримала 118 осіб за підпали лісів.

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