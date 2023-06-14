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Нова маніпулятивна кампанія ворога: окупанти поширюють відео, де натякають на підрив ЗАЕС

Київ • УНН

 • 4604481 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Ворог запустив нову дезінформаційно-маніпулятивну кампанію, натякаючи на можливий теракт на Запорізькій АЕС. Про це пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Нова маніпулятивна кампанія ворога: окупанти поширюють відео, де натякають на підрив ЗАЕС

Деталі

Зазначається, що ворожі Telegram-канали запустили дезінформаційно-маніпулятивну кампанію, мета якої – залякати українців. Так, роспропагандисти ширять провокативне відео, де натякають на підрив Запорізької АЕС.

"У відеоролику рашисти показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку 2", а також підрив Каховської ГЕС. Таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне.

Закінчується відео фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об'єкті", - повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Там наголосили, що таким чином окупанти намагаються залякати українців, а також створюють для себе інфоалібі у випадку реалізації хворої фантазії путіна.

Нагадаємо

Офіційний Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації повідомив, що з метою введення громадян в оману ворогом в мережі було створено фейкову сторінку відомства і закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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