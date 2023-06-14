Новая манипулятивная кампания врага: оккупанты распространяют видео, где намекают на подрыв ЗАЭС

Детали

Отмечается, что вражеские Telegram-каналы запустили дезинформационно-манипулятивную кампанию, цель которой – запугать украинцев. Так, роспропагандисты распространяют провокационное видео, где намекают на подрыв Запорожской АЭС.

"В видеоролике рашисты показали взрыв на Крымском мосту, подрыв "Северного потока 2", а также подрыв Каховской ГЭС. Таким манипулятивным методом враг намекает, что все это дело рук Украины и пытается снять с себя ответственность за содеянное.

Заканчивается видео фотографией ЗАЭС и датой 03.07.2023, что свидетельствует о возможном теракте на ядерном объекте", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Там отметили, что таким образом оккупанты пытаются запугать украинцев, а также создают для себя инфоалиби в случае реализации больной фантазии путина.

Напомним

Официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации сообщил, что с целью введения граждан в заблуждение врагом в сети была создана фейковая страница ведомства и призвали доверять только верифицированным источникам информации.