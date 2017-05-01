Нова хвиля квитків на Євробачення-2017 надійде 3 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Квитки на всі шоу Євробачення-2017 з’являться у продажу 3 травня о 15:00 на сайті офіційного квиткового агента concert.ua. Про це повідомляє Ukraine Crisis Media Center, передає УНН.
Повідомляється, що партія квитків до фан-зони, яка вийшла у продаж 29 квітня, була реалізована буквально за кілька годин. Нова партія квитків з’явиться в середу, 3 травня.
Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 — по 27 на двох секторах.
Нагадаємо, півфінали Євробачення-2017 відбудуться в Міжнародному виставковому центрі в Києві 9 і 11 травня, фінал — 13 травня.
Як повідомляв УНН, у Києві відбудеться тиждень вечірок під час Євробачення-2017.