Новая волна билетов на Евровидение-2017 поступит 3 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Билеты на все шоу Евровидение-2017 появятся в продаже 3 мая в 15:00 на сайте официального билетного агента concert.ua. Об этом сообщает Ukraine Crisis Media Center, передает УНН.
Сообщается, что партия билетов в фан-зону, которая вышла в продажу 29 апреля, была реализована буквально за несколько часов. Новая партия билетов появится в среду, 3 мая.
Также в продажу поступят и билеты на места, специально оборудованные для людей с инвалидностью. Таких мест в зале 54 - по 27 на двух секторах.
Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся в Международном выставочном центре в Киеве 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
Как сообщал УНН, в Киеве состоится неделю вечеринок во время Евровидения-2017.