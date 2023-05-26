Нова "бавовна" на росії: в краснодарі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В російському краснодарі повідомляють про звуки вибухів. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ та Telegram-канали.
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Так, мешканці краснодара повідомили про звуки вибухів у центрі міста. За словами місцевих жителів, гуркіт чули на фестивальній вулиці, де розташований офіс "МТС".
Як зазначається, краснодар нібито був атакований двома безпілотниками. Між вибухами пройшло близько 12 хвилин.
За опублікованими даними, близько 4 години ранку в місті нібито спрацювало ППО та один з безпілотників був збитий.
Нагадаємо
У ростовській області росії повідомляли про нібито атаку беспілотника неподалік місцевого аеродрому.