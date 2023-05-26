Новый "хлопок" на россии: в краснодаре прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В российском краснодаре сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и Telegram-каналы.
Детали
Так, жители краснодара сообщили о звуках взрывов в центре города. По словам местных жителей, грохот был слышен на фестивальной улице, где расположен офис "МТС".
Как отмечается, краснодар якобы был атакован двумя беспилотниками. Между взрывами прошло около 12 минут.
По опубликованным данным, около 4 часов утра в городе якобы сработало ПВО и один из беспилотников был сбит.
Напомним
В ростовской области россии сообщали о якобы атаке беспилотника неподалеку местного аэродрома.